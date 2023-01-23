В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем

Видео появилось в соцсетях 23 января. На кадрах видно, как преподаватель бьет двух школьников ремнем в классе.

Началось разбирательство, оказалось, что сам инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска.

Преподаватель проходил мимо класса и услышал, что дети громко кричат и балуются. Войдя в кабинет, он увидел, что школьники кидаются стульями. Когда педагог сделал замечание, ученики предложили «побить их» и якобы сами дали в руки учителю ремень.

Мужчина пять раз ударил ремнем одного ученика, столько же ударов получил второй школьник. За наказанием наблюдал весь класс, кто-то из учеников и снял случившееся на видео.

Начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова подтвердила достоверность видеозаписи.

«Ролик я увидела в пятницу, 20 января. Сразу поручила направить соответствующие письма для разбирательства в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних Усть-Лабинского района. В этот же день было принято решение уволить данного учителя», — рассказала Алла Баженова.

Правоохранители уже вызывали на допрос директора, родителей и учеников. При этом, по предварительным данным, родители писать заявление в полицию отказались. Сотрудники районного управления образования проводят служебное расследование, пишет «Кубань Информ».

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