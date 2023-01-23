Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-uchitelya-shkoly-uvolili-za-porku-uchenikov-remnem
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Скриншот с видео t.me/Ustlab_info

Видео появилось в соцсетях 23 января. На кадрах видно, как преподаватель бьет двух школьников ремнем в классе.

Началось разбирательство, оказалось, что сам инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска.

Преподаватель проходил мимо класса и услышал, что дети громко кричат и балуются. Войдя в кабинет, он увидел, что школьники кидаются стульями. Когда педагог сделал замечание, ученики предложили «побить их» и якобы сами дали в руки учителю ремень.

Мужчина пять раз ударил ремнем одного ученика, столько же ударов получил второй школьник. За наказанием наблюдал весь класс, кто-то из учеников и снял случившееся на видео.

Начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова подтвердила достоверность видеозаписи.

«Ролик я увидела в пятницу, 20 января. Сразу поручила направить соответствующие письма для разбирательства в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних Усть-Лабинского района. В этот же день было принято решение уволить данного учителя», — рассказала Алла Баженова.

Правоохранители уже вызывали на допрос директора, родителей и учеников. При этом, по предварительным данным, родители писать заявление в полицию отказались. Сотрудники районного управления образования проводят служебное расследование, пишет «Кубань Информ».

Читайте также: школьники в Новороссийске избили одноклассника из-за новой прически.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Сухогруз RIO в Кабардинке: от судна остался один лишь корпус
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
  5. В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
  6. Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Прямой эфир
Мы в соцсетях