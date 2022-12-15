Школьники в Новороссийске избили одноклассника из-за новой прически

Инцидент произошел 12 декабря в школе № 23. В результате избиения ребенок получил черепно-мозговую травму.

По словам отца школьника, все началось перед уроком физкультурой с шутки «За подстрижку шишку». Закончилось тем, что четверо одноклассников били ученика головой об стену в раздевалке, а потом повалили на пол и начали бить ногами по голове.

«Сын мой, естественно, не ангел. Бывало такое, что «закладывал» одноклассников за курение в туалете и другие их выходки. За это он регулярно и «получал». Отчасти его вина в произошедшем тоже есть. В очередной раз ребята перестарались, и дошло до серьезных травм», — рассказал отец пострадавшего школьника.

Он добавил, что сейчас его сын проходит лечение. По словам мужчины, он понимает, что виновникам избиения в силу возраста ничего не грозит, кроме профилактической беседы.

В Управлении образования Новороссийска уточнили, что школьника избили перед уроком физкультуры за несколько минут до того, как пришел учитель. Педагог внешне не смог понять, что один из учеников травмирован.

На следующее утро по факту произошедшего прошел совет профилактики. Планируется, что 19 декабря беседы с участниками драки и их родителями закончатся, сообщает «Наша газета. Новороссийск».

«Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД Новороссийска.

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