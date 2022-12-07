Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре двое парней зашли в гости к девушкам, избили их и ограбили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvoe-parnej-zashli-v-gosti-k-devushkam-izbili-ih-i-ograbili
В Краснодаре двое парней зашли в гости к девушкам, избили их и ограбили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о грабеже в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что вместе с подругой познакомилась на улице Невкипелого с двумя молодыми людьми и пригласила их к себе в гости, чтобы вместе выпить.

Оказавшись в квартире, гости потребовали от девушек отдать все ценное. Те отказались и попытались вызвать полицию. Тогда парни отобрали у девушек телефоны и избили одну из них. После этого она отдала злоумышленникам 15 тыс. рублей.

Получив деньги, парни скрылись. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили пути отхода предполагаемых подозреваемых. Одного из них, 22-летнего приезжего из Армении, удалось задержать на месте работы в станице Старомышастовской.

На него завели уголовное дело. За грабеж молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под стражей. Его соучастник в розыске, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Читайте также: в центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
  2. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  3. В Ростовской области задержали стрелка, ранившего полицейского в Новошахтинске
  4. В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
  5. В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
  6. В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях