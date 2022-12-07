В Краснодаре двое парней зашли в гости к девушкам, избили их и ограбили

С заявлением о грабеже в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что вместе с подругой познакомилась на улице Невкипелого с двумя молодыми людьми и пригласила их к себе в гости, чтобы вместе выпить.

Оказавшись в квартире, гости потребовали от девушек отдать все ценное. Те отказались и попытались вызвать полицию. Тогда парни отобрали у девушек телефоны и избили одну из них. После этого она отдала злоумышленникам 15 тыс. рублей.

Получив деньги, парни скрылись. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили пути отхода предполагаемых подозреваемых. Одного из них, 22-летнего приезжего из Армении, удалось задержать на месте работы в станице Старомышастовской.

На него завели уголовное дело. За грабеж молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под стражей. Его соучастник в розыске, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

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