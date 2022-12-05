Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-zhenshhina-napala-na-81-letnyuyu-pensionerku-i-otnyala-sumku
В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Фото пресс-службы УМВД России по городу Краснодару

С заявлением об уличном грабеже в полицию Краснодара обратилась 81-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером на улице Орджоникидзе к ней со спины подошла неизвестная женщина и вырвала из рук сумку.

Пенсионерка упала и получила травмы. Неизвестная скрылась с ее сумкой, где лежали документы и более 31 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили пути отхода предполагаемой злоумышленницы. С помощью оперативной информации им удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница Томской области. Женщину задержали в Волгограде. Подозреваемая рассказала, что сумку выбросила, а часть денег потратила. Остальное было при ней.

На злоумышленницу завели уголовное дело. За грабеж ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре неизвестный ограбил в лифте 63-летнюю женщину.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Опрос: в Краснодаре 18% кадровиков признались в дискриминации ряда категорий женщин при приеме на работу
  4. Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
  5. В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
  6. В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях