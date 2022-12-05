В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку

С заявлением об уличном грабеже в полицию Краснодара обратилась 81-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером на улице Орджоникидзе к ней со спины подошла неизвестная женщина и вырвала из рук сумку.

Пенсионерка упала и получила травмы. Неизвестная скрылась с ее сумкой, где лежали документы и более 31 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили пути отхода предполагаемой злоумышленницы. С помощью оперативной информации им удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница Томской области. Женщину задержали в Волгограде. Подозреваемая рассказала, что сумку выбросила, а часть денег потратила. Остальное было при ней.

На злоумышленницу завели уголовное дело. За грабеж ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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