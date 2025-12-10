Сезон Российской Премьер-лиги возобновится 27 февраля

Футбольная Премьер-лига представила календарь четырех туров чемпионата Мир РПЛ, который возобновится после зимнего перерыва.

Первая игра в 2026 году пройдет 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой». Команды проведут игру 19-го тура РПЛ.

ФК «Краснодар» 28 февраля дома встретится с «Ростовом», 8 марта на выезде — с «Рубином», 14 марта на выезде — с «Сочи», 21 марта дома — с «Пари НН».

Кроме того, первый матч полуфинала Кубка России «Краснодар» и ЦСКА проведут 4 марта, второй — 17 марта.

ФК «Сочи» 1 марта проведет матч со «Спартаком», 7 марта — с «Пари НН», 21 марта — с «Балтикой».

Подробное расписание матчей четырех туров РПЛ можно посмотреть здесь.

Читайте также: ФК «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ. Команда набрала 40 очков. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что матч получился ярким, а «черно-зеленые» отлично себя показали на поле, не получив ни одной красной карточки в напряженном противостоянии, и добились очень важной победы.

