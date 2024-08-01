Сергей Галицкий опустился на 7 строчек в рейтинге богатейших людей мира

Основатель торговой сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий за неделю опустился на 467 место в рейтинге богатейших людей.

По данным Bloomberg Billionaires Index, на 1 августа состояние Сергея Галицкого оценивается в 6,27 млрд долларов. Также согласно данным портала, с начала года состояние президента ФК «Краснодар» выросло на 537 млн долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неделю назад Сергей Галицкий занимал 460 место в рейтинге богатейших людей планеты. В июне состояние его оценивалось в 6,26 млрд долларов. За 2023 год бизнесмен увеличил свое состояние на 973 млн долларов.