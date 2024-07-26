Сергей Галицкий увеличил состояние еще на 17 млн долларов

Основатель торговой сети «Магнит», миллиардер, президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий на протяжении нескольких лет входит в топ-500 богатейших людей мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Галицкий занимает 460 место в рейтинге богатейших людей планеты. Его состояние оценивают в 6,27 млрд долларов.

С начала года Сергей Галицкий увеличил свое состояние на 537 млн долларов — более чем на 9% от всех его активов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 2023 год Сергей Галицкий увеличил состояние на 973 млн долларов. На конец декабря его оценили в 5,7 млрд долларов. В июне 2024 года состояние бизнесмена оценили в 6,26 млрд долларов.