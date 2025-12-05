Семь украинских безэкипажных катеров ликвидировали 5 декабря в Черном море

Об уничтожении беспилотных катеров Вооруженных сил Украины в акватории российской части Черного моря сообщили днем в пятницу.

Российские военные в ежедневной сводке 5 декабря доложили об отражении очередной попытки украинских БЭК атаковать объекты на территории России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник. Из них один БПЛА сбили в небе над территорией Краснодарского края.

Беспилотную опасность на Кубани объявили 5 декабря около 0:30. Сообщения об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона в 6:52.

