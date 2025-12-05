Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Семь украинских безэкипажных катеров ликвидировали 5 декабря в Черном море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-ukrainskih-bezekipazhnyh-katerov-likvidirovali-5-dekabrya-v-chernom-more
Семь украинских безэкипажных катеров ликвидировали 5 декабря в Черном море
Фото Минобороны РФ

Об уничтожении беспилотных катеров Вооруженных сил Украины в акватории российской части Черного моря сообщили днем в пятницу.

Российские военные в ежедневной сводке 5 декабря доложили об отражении очередной попытки украинских БЭК атаковать объекты на территории России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник. Из них один БПЛА сбили в небе над территорией Краснодарского края.

Беспилотную опасность на Кубани объявили 5  декабря около 0:30. Сообщения об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона в 6:52.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях