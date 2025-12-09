Семь сильных вспышек зафиксировали на Солнце 9 декабря

По сообщению Института прикладной геофизики, первая из семи вспышек предпоследнего класса М произошла в 00:17.

К полудню вторника астрономы зафиксировали семь вспышек.

По сообщению ФГБУ «ИПГ», первая вспышка M3.1 зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40). Ее продолжительность составила 12 минут.

Первая вспышка стала самой сильной из семи. Уточняется, что часть вспышек произошла в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 429, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 декабря в крупнейшем в этом году комплексе пятен на Солнце произошла первая вспышка высшей категории X. Вспышку зафиксировали 8 декабря в 8:01 по московскому времени. Точный балл события — X1.1.

Кроме того, в полночь 8 декабря на Солнце произошла редкая черная вспышка. Взрыв выбросил над поверхностью Солнца облако плотного холодного водорода, который на фоне горящего солнечного диска выглядит черным.

Подпишись, здесь всегда интересно.