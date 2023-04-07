Семь рецептов масок для волос в домашних условиях

Волосы, как в рекламе шампуня, — мечта каждой женщины, но на уход в салоне часто не хватает времени. Что можно сделать в домашних условиях, если нет возможности «отдать голову» в руки профессионала?

Уход за волосами в домашних условиях может быть весьма эффективным, если вы знаете о своих волосах все. Как и в случае с кожей, волосы могут быть разных типов и то, что хорошо для жирных волос, почти гарантированно «убьет» сухие. Также перед тем, как устроить «салон на дому», стоит учесть наличие аллергии, противопоказаний и использовать только свежие продуты.

Также нужно помнить, что маски не стоит делать чаще двух раз в неделю — «перекормленные» волосы будут тяжелыми и тусклыми.

Яичная маска

Пожалуй, самая известная, дешевая и популярная домашняя маска для волос. Помогает в профилактике выпадения волос, возвращает упругость, придает блеск. Хороша для сухих и нормальных волос. Для жирных — можно использовать только белки.

Вам понадобится 1 или 2 куриных яйца (в зависимости от длины волос). Взбейте яйца, равномерно распределите по волосам и оставьте на 40 минут. Смойте теплой водой.

Важно: вода не должна быть горячей, иначе яйца «сварятся» прямо на вашей голове.

Маска из авокадо, яиц и оливкового масла

Подходит для тусклых сухих волос и волос, нуждающихся в дополнительном питании. Потребуются один мягкий спелый авокадо, одна столовая ложка оливкового масла и два яичных желтка. Все смешайте до однородной массы, нанесите на волосы и кожу головы. Оставьте на 40 минут. Смойте теплой водой.

Маска из помидоров

Простой и эффективный рецепт для жирных волос. Понадобятся 2-3 помидора (количество зависит от размера помидоров и длины волос). Их нужно очистить, размять до состояния пюре и нанести на волосы и кожу головы. Через полчаса смойте теплой водой. Такая маска оказывает подсушивающее действие и придает блеск волосам.

Маска из алоэ и меда

Очень полезна для ослабленных волос и волос, поврежденных частыми окрашиваниями. Нужно взять две столовые ложки сока алоэ, добавить ложку меда, нанести на волосы и кожу головы. Если волосы длинные, увеличьте объем ингредиентов, но сохраняйте пропорцию. Маску оставьте на 40 минут, смойте теплой водой.

Кефирная маска

Подходит для любого типа волос, хорошо увлажняет, придает блеск, стимулирует рост. Для сухих волос рекомендуется взять более жирный кефир (более 3%), а для жирных, соответственно, лучше подойдет 1% кефир. Нужно обильно смазать подогретым кефиром волосы и оставить на 30-40 минут. После смойте прохладной водой.

Банановая маска с медом и сметаной

Еще один способ «подкормить» ослабленные волосы. Для маски лучше всего подойдут переспелые бананы с почерневшей кожурой.

Один банан нужно размять, добавить одну столовую ложку сметаны, один яичный желток и чайную ложку меда. Все это перемешать до однородности, нанести на волосы, обернуть полиэтиленом и замотать сверху полотенцем. Через час смыть.

Желатиновая маска

Более дешевый и доступный аналог салонному ламинированию. Маска восстанавливает волосы, придает блеск и объем, а также «успокаивает» непослушные пряди.

Вам потребуется 15 г желатина и 45 мл теплой воды. Замочите желатин, а когда он разбухнет, перемешайте и нанесите на пряди. Волосы укутайте в полиэтилен и накройте полотенцем. Оставьте на полчаса и тщательно смойте. После этой маски в течение трех суток не рекомендуется собирать волосы в хвост или делать завивку.

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