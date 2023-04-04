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Главные ошибки при домашнем окрашивании волос

Ссылка https://kuban24.tv/item/glavnye-oshibki-pri-domashnem-okrashivanii-volos
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Фото pixabay.com

В окрашивании на дому нет ничего плохого, если делать это правильно и соблюдать последовательность действий. При правильном окрашивании цвет будет долго держаться на волосах, а их качество не испортится.

Если вы готовы терпеливо красить волосы самостоятельно, не забудьте перчатки и обратите внимание на список основных ошибок при домашнем окрашивании.

Выбор краски. Самая главная ошибка — смотреть на цвет волос модели на упаковке. Результат зависит от многих факторов, в том числе от натурального цвета и предыдущих окрашиваний, а также состояния волос. Лучше смотреть на табличку оттенков на задней стороне коробки, однако сильно полагаться на нее тоже не стоит.

Тест на аллергию. Если на протяжении 5–10 лет использовать одну и ту же краску, этого пункта вполне можно избежать. Однако если краска новая, от неизвестного до этих пор производителя, тест лучше провести, иначе можно столкнуться с зудом и раздражением, а иногда и выпадением волос.

Тест на аллергию можно сделать вместе с пробным окрашиванием на небольшом участке за ухом или возле шеи (да, делать пробное окрашивание тоже важно, чтобы не разочароваться в финальном виде своей головы).

Фото pixabay.com

Состояние волос перед покраской. Нет, речь не об уровне поврежденности, а о фазе мытья головы. Красить свежевымытые волосы не стоит, как и мокрые. Лучше всего подходит второй-третий день после мытья.

Кроме того, перед окрашиванием не нужно использовать бальзам и стайлинг, иначе пряди прокрасятся неравномерно. Стайлинг (пену, лак, гель) можно просто смыть водой, но после этого волосы обязательно нужно высушить.

Подручные материалы. В наборе чаще всего есть целлофановые перчатки, но в использовании они не всем удобны, поэтому лучше запастить медицинскими. Нельзя использовать металлические расческу и тару — металл окисляется и вступает в реакцию с краской, поэтому результат может быть непредсказуемым. Самой надежной заменой считается пластик или керамика.

Фото pixabay.com

Срок выдержки краски. Ни в коем случае нельзя передерживать краску «чтобы было ярче». На коробке не просто так пишут инструкцию — в противном случае волосы можно просто сжечь, а цвет при этом лучше не станет.

Сложное окрашивание в домашних условиях. С переходом из шатенки в блонд, скрытым окрашиванием и мелированием справляются иной раз не все мастера. Даже два тона осветления при неправильном подборе осветлителя и цвета могут привести к выпадению волос либо их превращению в безжизненную «мочалку», а мелирование может сильно отличаться от картинки.

Со всем, что сложнее, чем окрашивание на два тона, лучше обращаться к профессионалам.

Чрезмерная вера в свои силы. На затылке глаз нет. И если отсутствует и трельяж с дополнительными зеркалами, которые помогут разглядеть задние пряди, лучше попросить о помощи подругу или домочадцев.

Распределение краски по прядям. Да, нельзя просто провести кисточкой по волосам и забыть про них до самой смывки. После нанесения краски прядь лучше расчесать и, возможно, прокрасить еще раз, иначе могут появиться пятна на волосах.

Фото pixabay.com

Мыть голову сразу или на следующий день. В составе краски есть обезжиривающие компоненты, поэтому даже если просто смыть ее водой, волосы будут чистыми. Если поторопиться с мытьем, пигмент не успеет впитаться, и цвет будет тусклым.

Отсутствие защиты для кожи и использование краски на ресницах. Чтобы еще три дня не оттирать пятна с ушей, шеи, лба и щек (пряди могут падать крайне непредсказуемо), стоит нанести на все опасные участки жирный крем, а после покраски просто умыться. Навязчивую идею покрасить ресницы тоже стоит сразу отмести — краска может попасть в глаза, что грозит серьезным ожогом.

Если не допускать ошибок, цвет получится равномерным, а волосы сохранят прежнее состояние. Боитесь навредить волосам — лучше обратитесь к профессиональным стилистам и парикмахерам.

 

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Автор:

Екатерина Воробьева

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