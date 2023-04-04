Главные ошибки при домашнем окрашивании волос

В окрашивании на дому нет ничего плохого, если делать это правильно и соблюдать последовательность действий. При правильном окрашивании цвет будет долго держаться на волосах, а их качество не испортится.

Если вы готовы терпеливо красить волосы самостоятельно, не забудьте перчатки и обратите внимание на список основных ошибок при домашнем окрашивании.

— Выбор краски. Самая главная ошибка — смотреть на цвет волос модели на упаковке. Результат зависит от многих факторов, в том числе от натурального цвета и предыдущих окрашиваний, а также состояния волос. Лучше смотреть на табличку оттенков на задней стороне коробки, однако сильно полагаться на нее тоже не стоит.

— Тест на аллергию. Если на протяжении 5–10 лет использовать одну и ту же краску, этого пункта вполне можно избежать. Однако если краска новая, от неизвестного до этих пор производителя, тест лучше провести, иначе можно столкнуться с зудом и раздражением, а иногда и выпадением волос.

Тест на аллергию можно сделать вместе с пробным окрашиванием на небольшом участке за ухом или возле шеи (да, делать пробное окрашивание тоже важно, чтобы не разочароваться в финальном виде своей головы).

— Состояние волос перед покраской. Нет, речь не об уровне поврежденности, а о фазе мытья головы. Красить свежевымытые волосы не стоит, как и мокрые. Лучше всего подходит второй-третий день после мытья.

Кроме того, перед окрашиванием не нужно использовать бальзам и стайлинг, иначе пряди прокрасятся неравномерно. Стайлинг (пену, лак, гель) можно просто смыть водой, но после этого волосы обязательно нужно высушить.

— Подручные материалы. В наборе чаще всего есть целлофановые перчатки, но в использовании они не всем удобны, поэтому лучше запастить медицинскими. Нельзя использовать металлические расческу и тару — металл окисляется и вступает в реакцию с краской, поэтому результат может быть непредсказуемым. Самой надежной заменой считается пластик или керамика.

— Срок выдержки краски. Ни в коем случае нельзя передерживать краску «чтобы было ярче». На коробке не просто так пишут инструкцию — в противном случае волосы можно просто сжечь, а цвет при этом лучше не станет.

— Сложное окрашивание в домашних условиях. С переходом из шатенки в блонд, скрытым окрашиванием и мелированием справляются иной раз не все мастера. Даже два тона осветления при неправильном подборе осветлителя и цвета могут привести к выпадению волос либо их превращению в безжизненную «мочалку», а мелирование может сильно отличаться от картинки.

Со всем, что сложнее, чем окрашивание на два тона, лучше обращаться к профессионалам.

— Чрезмерная вера в свои силы. На затылке глаз нет. И если отсутствует и трельяж с дополнительными зеркалами, которые помогут разглядеть задние пряди, лучше попросить о помощи подругу или домочадцев.

— Распределение краски по прядям. Да, нельзя просто провести кисточкой по волосам и забыть про них до самой смывки. После нанесения краски прядь лучше расчесать и, возможно, прокрасить еще раз, иначе могут появиться пятна на волосах.

— Мыть голову сразу или на следующий день. В составе краски есть обезжиривающие компоненты, поэтому даже если просто смыть ее водой, волосы будут чистыми. Если поторопиться с мытьем, пигмент не успеет впитаться, и цвет будет тусклым.

— Отсутствие защиты для кожи и использование краски на ресницах. Чтобы еще три дня не оттирать пятна с ушей, шеи, лба и щек (пряди могут падать крайне непредсказуемо), стоит нанести на все опасные участки жирный крем, а после покраски просто умыться. Навязчивую идею покрасить ресницы тоже стоит сразу отмести — краска может попасть в глаза, что грозит серьезным ожогом.

Если не допускать ошибок, цвет получится равномерным, а волосы сохранят прежнее состояние. Боитесь навредить волосам — лучше обратитесь к профессиональным стилистам и парикмахерам.

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