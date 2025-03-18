Семь правил жизни для женщины с эндометриозом

Эндометриозом называется гинекологическое заболевание, при котором эндометрий (слизистая оболочка матки) начинает расти не только там, где ему полагается (внутри матки), но и за ее пределами. Как с этим жить?

По статистике, с этим заболеванием сталкиваются более 10% женщин репродуктивного возраста. Как правило, эндометриоз выявляют у женщин 25-30 лет.

В числе основных причин развития эндометриоза — ретроградный менструальный цикл (кровь с клетками эндометрия забрасывается через маточные трубы в брюшную полость), метаплазия (перерождение клеток), генетическая предрасположенность, нарушения в работе иммунной системы. Также риск развития патологии увеличивают раннее начало менструаций, поздняя беременность, отсутствие родов в анамнезе, использование внутриматочных спиралей, частые половые контакты, недостаток массы тела, злоупотребление алкоголем и прочее.

Эндометриоз проявляется болезненными и обильными месячными, сбоями цикла, дискомфортом при интимной близости, проблемами с зачатием.

Заболевание может спровоцировать развитие серьезных осложнений, в том числе бесплодия и злокачественных опухолей.

На ранних этапах эндометриоз хорошо поддается лечению и успешно лечится медикаментозно. При выявлении обширного эндометриоза может потребоваться хирургическое вмешательство. Однако лекарства и операции — лишь часть лечения. Если у вас выявили эндометриоз, придется соблюдать ряд правил.

Не греть!

Тепловое воздействие при эндометриозе противопоказано. Не посещайте бани, сауны и солярий, откажитесь от горячих ванн и не загорайте на пляже.

Не напрягайтесь

Умеренная физнагрузка необходима, но усердствовать не стоит. При эндометриозе нельзя поднимать тяжести и выполнять любые упражнения с утяжелением, качать пресс и выполнять скручивания туловища, крутить обруч и бегать.

Зато можно и нужно ходить, плавать, заниматься йогой и пилатесом.

Холод на живот

При эндометриозе болевые ощущения могут возникать не только во время месячных. Облегчить состояние может грелка или просто пакет со льдом. Только, пожалуйста, без фанатизма, не отмораживайте внутренности.

Откажитесь от тампонов

Специалисты не рекомендуют использовать тампоны, так как они создают искусственный барьер для оттока крови. В результате может произойти обратный заброс крови в трубы и брюшную полость, что усугубит ситуацию.

Прощайте, вредные привычки

Со спиртным и кофеином придется попрощаться. Употребление алкоголя и кофеина может привести к усугублению воспалительного процесса и усилению болезненности.

Проверьте гормоны и не нервничайте

На развитие эндометриоза влияют и высокие психоэмоциональные нагрузки. То есть стресс. Стресс провоцирует выброс гормонов, а гормональный дисбаланс вызывает разрастание эндометриальной ткани. Следите за уровнем гормонов и избегайте стрессов.

Можно, но осторожно

Интимная близость при эндометриозе не противопоказана. Однако при этом заболевании близость может вызывать дискомфорт и даже боль, а еще спровоцировать кровотечение. Потому — если очень хочется, то можно, но крайне осторожно. А лучше воздержаться до окончания лечения.

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