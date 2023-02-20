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Сель частично перекрыл дорогу к поселку пансионата «Южный» в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sel-chastichno-perekryl-dorogu-k-poselku-pansionata-yuzhnyj-v-tuapsinskom-rajone
Сель частично перекрыл дорогу к поселку пансионата «Южный» в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Сильный дождь 20 февраля спровоцировал сход селевого потока на подъездную дорогу, ведущую к поселку пансионата «Южный» в Шепсинском сельском поселении.

Грунт обвалил часть полотна на верхнем участке дороги и перекрыл нижний. В настоящее время нижний отрезок расчищают с помощью экскаватора. На верхнем — движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 1:00 20 февраля оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале в Туапсинском районе. На участке ввели реверс. Трассу закрыли для грузовиков из-за вероятности дальнейшего обрушения дороги.

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