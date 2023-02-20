Сель частично перекрыл дорогу к поселку пансионата «Южный» в Туапсинском районе
Происшествия
20.02.2023 13:25
Сильный дождь 20 февраля спровоцировал сход селевого потока на подъездную дорогу, ведущую к поселку пансионата «Южный» в Шепсинском сельском поселении.
Грунт обвалил часть полотна на верхнем участке дороги и перекрыл нижний. В настоящее время нижний отрезок расчищают с помощью экскаватора. На верхнем — движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 1:00 20 февраля оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале в Туапсинском районе. На участке ввели реверс. Трассу закрыли для грузовиков из-за вероятности дальнейшего обрушения дороги.
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