Сель частично перекрыл дорогу к поселку пансионата «Южный» в Туапсинском районе

Сильный дождь 20 февраля спровоцировал сход селевого потока на подъездную дорогу, ведущую к поселку пансионата «Южный» в Шепсинском сельском поселении.

Грунт обвалил часть полотна на верхнем участке дороги и перекрыл нижний. В настоящее время нижний отрезок расчищают с помощью экскаватора. На верхнем — движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 1:00 20 февраля оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале в Туапсинском районе. На участке ввели реверс. Трассу закрыли для грузовиков из-за вероятности дальнейшего обрушения дороги.