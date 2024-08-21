Сейсмологи предупредили жителей Кубани о возможном сильном землетрясении

По прогнозам специалистов, оно может произойти в ближайшее время. Толчки ожидаются на территории Краснодарского края, в Крыму и на Северном Кавказе.

«У нас в среднем происходит 1-2 землетрясения в неделю. Их фиксируют приборы, но люди их практически не ощущают. Какие будут землетрясения — сильные или не очень, сейчас сказать никто не может. Ученые работают над этой проблемой», — рассказала руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович.

Сейсмологи просят людей не паниковать. Исследования еще проводятся, и сейчас рано говорить о том, какой будет магнитуда. Ученые добавили, что действительно сильные землетрясения в Краснодарском крае фиксируются крайне редко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр толчков находился на глубине 5 км.