Ученые назвали фейком информацию о сильнейшем землетрясении в Краснодарском крае

В соцсетях и в СМИ появилась информация о том, что камчатское землетрясение может иметь последствия на Кавказе и привести к сильному землетрясению на Черноморском побережье Краснодарского края.

По данным отдела по делам ГО и ЧС Туапсинского района, эта информация является фейком.

«Никаких прогнозов насчет землетрясения нет и не было. Ученые мониторят ситуацию, следят за изменениями состояния земной коры. А подобного рода фейки только сеют панику и создают стрессовую ситуацию», — отметил начальник отдела по делам ГО и ЧС муниципалитета Евгений Шевченко.

Ведущий научный сотрудник Южного отделения ФГБУН «Институт океанологии Российской академии наук» из Геленджика Игорь Подымов также назвал прогнозы сильного землетрясения на Черноморском побережье «выдумками». По его словам, в этой информации «нет никаких конкретных фактов».

«Мы ведем непрерывный круглосуточный мониторинг состояния земной поверхности. С момента Камчатского землетрясения по настоящее время идет только компрессия тектонических плит. Максимальные колебания земной поверхности за весь август не превысили 12 мм. Период и амплитуда таковы, что люди их не ощущают», — рассказал ученый.

Игорь Подымов добавил, что за эту неделю произошли небольшие землетрясения магнитудой от 3 до 4,7 в Каспийском море, Армении, Грузии, на Эльбрусе и вдоль восточной части Анатолийского разлома в Турции.

«Больше в нашем регионе пока ничего не было. Если не считать совсем мелких подвижек. Если начнет сильно деформироваться плита, я это сразу же увижу. Как правило, они разрушаются от 2 до 3 дней в нашем регионе. И только потом может произойти срыв и землетрясение. Мои регистраторы все фиксируют точно. Можно сказать, что в ближайшее время ничего не ожидается», — цитируют сейсмолога «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученые сообщали, что действительно сильные землетрясения в Краснодарском крае фиксируются крайне редко. Сейсмологи просят людей не паниковать.