Сбои произошли в работе Telegram вечером 4 марта

На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

На сайте DownRadar, отслеживающим проблемы с доступом к сайтам и приложениям, начали появляться сообщения о том, что в Telegram не грузятся голосовые и видеосообщения, а также фотографии и видео. Сейчас количество жалоб превысило 1,2 тыс.

По данным сервиса сбой.рф, на Краснодарский край приходится 8% жалоб, на Москву — 31%, еще 23% — на Санкт-Петербург.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за февраль в работе мессенджера зафиксировали два крупных сбоя — в первый раз не отправлялись сообщения, во второй также была проблема с загрузкой файлов.