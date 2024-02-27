В работе Telegram второй раз за месяц произошли крупные сбои

На проблемы в работе мессенджера 27 февраля пожаловались жители Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб на работу Telegram превышает 5,7 тыс. Пользователи жалуются на нестабильное соединение и проблемы с загрузкой файлов и голосовых сообщений. Некоторым удается подключиться через VPN, но даже с ним работает выборочно.

Кроме того, вместе с мессенджером не работает ряд других сайтов — Google, Yandex, YouTube и WhatsApp, а также «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прошлый сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Тогда пользователи не могли отправить сообщения.