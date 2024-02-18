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В работе Telegram днем 18 февраля произошли сбои

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rabote-telegram-dnem-18-fevralya-proizoshli-sboi
В работе Telegram днем 18 февраля произошли сбои
Фото Press Love you с сайта Pixabay

На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса «Сбой РФ», количество жалоб на работу мессенджера достигло почти 11 тыс.

Плохо работает Telegram как в приложении, так и в десктопной версии. Основная проблема в отправке сообщений — они долго не отправляются.

Кроме того, на работу мессенджера также жалуются в Ростовской, Московской и Новосибирской областях, Татарстане, Башкортостане и Ставрополе.

Читайте также: последний крупный сбой в работе Telegram был 28 декабря — по словам пользователей, временные проблемы в работе приложения появились на компьютерах и мобильных телефонах.

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