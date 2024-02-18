В работе Telegram днем 18 февраля произошли сбои

На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса «Сбой РФ», количество жалоб на работу мессенджера достигло почти 11 тыс.

Плохо работает Telegram как в приложении, так и в десктопной версии. Основная проблема в отправке сообщений — они долго не отправляются.

Кроме того, на работу мессенджера также жалуются в Ростовской, Московской и Новосибирской областях, Татарстане, Башкортостане и Ставрополе.

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