В работе Telegram днем 18 февраля произошли сбои
Общество
18.02.2024 14:57
На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным сервиса «Сбой РФ», количество жалоб на работу мессенджера достигло почти 11 тыс.
Плохо работает Telegram как в приложении, так и в десктопной версии. Основная проблема в отправке сообщений — они долго не отправляются.
Кроме того, на работу мессенджера также жалуются в Ростовской, Московской и Новосибирской областях, Татарстане, Башкортостане и Ставрополе.
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