Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе Telegram

Проблемы в работе мессенджера Telegram возникли вечером 28 декабря. По словам пользователей, временные сбои в работе приложения появились на компьютерах и мобильных телефонах.

По данным сервиса «Сбой РФ», число жалоб на работу Telegram вечером 28 декабря выросло почти в 10 раз по сравнению с предыдущим днем. Чаще всего на сбои в мессенджера жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Краснодарского края.

Официальной информации о причинах сбоев в работе Telegram пока не поступало.

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