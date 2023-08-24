Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram-ботов

По данным «Лаборатории Касперского», в мессенджере Telegram появились боты, через которые злоумышленники предлагают обменять валюту онлайн.

Однако, под этими сервисами маскируются мошенники, которые таким образом в Telegram-боте выманивают деньги под видом обмена валюты, а также воруют личную и финансовую информацию.

Схема работает следующим образом: на сайте россиянам предлагают обменять обменять валюту и криптовалюту, на нем есть раздел с отзывами, контактами и правилами сервиса, а также форма для расчета суммы, которую в итоге якобы получит жертва. Человека просят перейти в Telegram-бот, в описании которого говорится, что сервис осуществляет операции по обмену валют и переводам за границу.

При покупке валюты наличными пользователю предлагают оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи. После этого оператор уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, желаемый номинал купюр и персональные данные, которые включают имя с фамилией и номер телефона, а также банк для оплаты. Жертве предлагают «получить» деньги через 40-60 минут после перевода денег. Но фактически пострадавшие просто теряют свои деньги.

Специалисты напоминают, что надо с осторожностью совершать любые финансовые операции в сети и использовать только официальные, надежные сервисы, сообщает РИА «Новости».

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