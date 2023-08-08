Склонить к диверсиям: в МВД рассказали о новой тактике телефонных мошенников из СБУ Украины

В МВД России сообщили о резком росте попыток использования мошенниками с Украины склонить россиян к участию в поджогах, подрывах и прочих диверсиях. Такая тактика стала особенно часто встречаться в течение последней недели.

Представители украинских спецслужб предлагают совершить теракт или диверсию за солидное денежное вознаграждение. Разговор с будущей жертвой организаторы преступления заводят, пользуясь стандартными приемами. Мошенники сообщают о попытках взять от их имени кредит, о подозрительных переводах с их банковского счета, помимо этого они предлагают помочь правоохранителям остановить преступников и вернуть деньги. Еще один вариант – незнакомцы могут предложить отомстить аферистам или же помочь правоохранительным органам их задержать. Иногда просто угрожают применить силу или даже убить родственников или близких жертв.

В МВД РФ предупреждают: каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог или подрыв объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Полиция призывает россиян очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия!

Российские силовики также предупреждают, что нападение на военные и стратегические объекты инфраструктуры страны законом считаются диверсией или террористическим актом, участие в которых может грозить участникам до до 20 лет лишения свободы.

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