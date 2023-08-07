«Яндекс» запустил защищающий от мошенников определитель звонков в WhatsApp и Viber

«Яндекс» расширяет свои возможности в сфере определения номеров при звонках теперь не только по телефону, но и в популярных мессенджерах.

Мошенники все чаще используют звонки через мессенджеры, так как это экономит им деньги и позволяет обойти меры защиты, принятые операторами связи.

Так, «Яндекс» запустил функцию определителя номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) и Viber. Это новшество поможет предупредить пользователей о потенциальных звонках от мошенников.

Определитель номеров был запущен «Яндексом» еще в 2018 году, но только для сотовой связи, а теперь его функционал расширили на два известных мессенджера. Пока данная возможность остается недоступной для пользователей Telegram. Определять номера мошенников можно на устройствах iOS и Android, необходимо лишь установить приложение «Яндекс с Алисой».

Определитель «Яндекса» предупредит пользователя о возможной опасности звонка с незнакомого номера, добавил представитель компании. С помощью этого сервиса пользователи смогут быть на шаг впереди мошенников и защитить свою конфиденциальность, сообщает РБК.

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