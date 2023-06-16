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В России не планируют блокировать мессенджер WhatsApp

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-ne-planiruyut-blokirovat-messendzher-whatsapp
В России не планируют блокировать мессенджер WhatsApp
Фото pxhere.com

Об этом 16 июня в кулуарах ПМЭФ заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ «пока не обсуждается».

Также Максут Шадаев заявил о том, что отток WhatsApp из госкомпаний и чиновников, никак не связан с какими-то административными ограничениями. По его словам, это вопрос конкуренции.

«Очевидно, что Telegram значительно более конкурентен. За последние 1,5 года Telegram увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно», — сказал глава Минцифры РФ.

Ранее WhatsApp объявил о запуске каналов, пишет RT.

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