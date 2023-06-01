Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить чат с рекламой «Лирики»

Решение о штрафе 1 июня вынес судья мирового судебного участка № 422 в Москве.

По данным суда, в одном из чатов в мессенджере пользователь разместил предложение о свободной продаже препарата-антидепрессанта «Лирика», для которого установлены особые правила оборота. Мессенджер отказался удалить чат с предложениями о продаже «Лирики».

В отношении компанию WhatsApp LLC возбудили административное дело о неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ.

Суд назначил компании штраф в размере 3 млн рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: в полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram.