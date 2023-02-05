В полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram
Общество
05.02.2023 17:12
Правоохранители сообщают о том, что аккаунты в Telegram в последнее время стали мишенью для кибермошенников.
«Мошенники действуют по разным схемам: поступают сообщения о том, что кто-то подарил вам премиум-подписку, но ее нужно активировать. Или же просьба о помощи спасти родственников. Все сообщения имеют ссылки. Если по ним перейти, аккаунт окажется в руках мошенников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Чтобы защитить учетную запись необходимо установить двухэтапную аутентификацию. Но самое главное — никогда не переходить по подозрительным ссылкам, отмечают кубанские полицейские.
Читайте также: ранее кибермошенники начали массовую атаку в Telegram, рассылая фейковые списки тех, кого якобы мобилизуют в феврале.
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