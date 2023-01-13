Кибермошенники начали массовую атаку в Telegram, рассылая фейковые списки мобилизованных в феврале

Мошенники присылают пользователям ссылку и предлагают ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы 1-3 февраля.

Из сообщений пользователей перенаправляют на сайт, который «выманивает» данные для входа в мессенджеры. Если человек введет там данные и/или одноразовый код доступа, он может потерять аккаунт и скомпрометировать переписку. Кроме того, от его имени могут рассылать подобные сообщения всему списку контактов.

Чтобы не подвергнуться атаке, не нужно переходить по подозрительным ссылкам. Можно установить защиту, которая будет блокировать переход на фишинговый сайт. Кроме того, нельзя нигде вводить свои данные, включая код доступа, а также следует установить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Эту фишинговую атаку на пользователей назвали самой массовой за все время существования мессенджера. Прошлые были проще организованы и носили более локальный характер, пишет ТАСС.

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