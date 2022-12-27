Названы самые популярные в России виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году

О том, к каким уловкам прибегали мошенники в уходящем году и как обезопасить себя от них, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт напомнил, что большая часть мошеннических колл-центров находится за пределами России. В частности, в Польше, Западной Украине и Германии. Это создает определенные трудности для выявления мошенников.

Часто злоумышленники используют сервис подмены. Это позволяет им генерировать любые номера. В том числе приемных и горячих линий российских контрольных, правоохранительных и надзорных органов. При этом при попытке перезвонить по такому «достоверному» номеру, произойдет сбой связи.

«Мошенники строят разговор с потенциальными жертвами по определенным сценариям. Их разработали с помощью специалистов и психологов. Они прошли апробацию и адаптированы к менталитету и особенностям мировосприятия российских граждан», — предупредил Соловьев.

Если разговор идет не по плану и потенциальная жертва ведет себя не так, как предполагалось, мошенники обычно теряются и не знают, как продолжать беседу.

Среди наиболее распространенных видов мошенничества эксперт выделил три — это ситуационное, традиционное и высокотехнологичное.

«Ситуационное телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями. Например, обман при реализации ушедших из России брендов одежды, электроники и мебели, мошеннические схемы, связанные с частичной мобилизацией, мошенничество в праздничные дни, сбор средств на оказание помощи беженцам и иным нуждающимся людям», — сказал Соловьев.

Наиболее эффективным видом мошенничества, по его мнению, является традиционное. Это многим известные подозрительная активность на банковском счете, выгодные вложения в ценные бумаги, получение различных призов. А также взятие зеркального кредита, чтобы не оформили другой заем, звонки из «полиции», службы безопасности банков, смена телефонного номера на портале «Госуслуги» или в банковском профиле. При этом мошенники постоянно модернизируют схемы, добавляя новые нюансы.

Также эксперт рассказал о высокотехнологичном телефонном мошенничестве.

«Сегодня мошенники могут смоделировать разговор по мессенджеру с хорошо знакомым жертве человеком. Направить смс с просьбой перезвонить по указанному номеру, при этом после соединения долго никто не отвечает, а в это время со счета телефона списываются все деньги и образуется солидная задолженность. С помощью смс и ссылок в телефоне запускается вирус. Его действие направлено на списание средств со счета, под предлогом подключения новой удобной услуги абоненту. Якобы от сотовой компании направляется код, после ввода которого, также происходит списание денежных средств», — предупредил эксперт.

Эффективная защита от злоумышленников — просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если же разговор все-таки начался, стоит прервать его при первых тревожных признаках. И, конечно, не стоит никому сообщать личную финансовую информацию.

Соловьев напомнил, что мошенники выстраивают для жертвы иллюзию ограниченного выбора, ограничивая по времени и подгоняя.

«Если человека пугает поступающая информация или он испытывает дискомфорт от нее, необходимо прервать разговор, взять паузу, успокоиться и проанализировать происходящее, подумать над ситуацией, попросить помощи со стороны», — цитирует эксперта RT.

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