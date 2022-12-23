Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
В России активизировались мошенники, которые по телефону сообщают гражданам о переводе денег на Украину.
По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, новый вид мошенничества заключается в том, что на телефон поступает звонок от человека, который представляется полицейским и говорит, что некто воспользовался его личными данными и сделал переводы на Украину. Пострадавшему по телефону угрожают тем, что это является «финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену». После этого пострадавшему, который пребывает в шоке от услышанного, предлагают перевести деньги на указанный злоумышленником счет.
«Однако есть и те, кто пытается уточнить, какими именно счетами и в каком банке воспользовались. Такие неудобные вопросы частенько застают мошенников врасплох. Но самые скорые на импровизацию негодяи отвечают: «Здесь вопросы задаем мы», — отметил юрист.
Он посоветовал класть трубку, как только на кто-то на другом конце линии представляется сотрудником полиции, сообщает RT.
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