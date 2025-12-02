Сбивший насмерть ребенка экс-судья из Адыгеи получил 3 года колонии

Советский районный суд Краснодара признал бывшего зампредседателя Майкопского городского суда в отставке Анатолия Горголина виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что днем 22 июля 2023 года Горголин за рулем принадлежащего ему Mercedes-Benz ML 350 CDI двигался по проезжей части улицы Спортивной в Майкопе в направлении перекрестка с улицей Гагарина и МУП «Городской парк культуры и отдыха».

Объезжая остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили, Горголин поехал по обочине. Он допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Ford Focus, но не остановился.

Горголин продолжил движение с превышением скорости и выехал в парк. Там он сбил находившегося на пешеходной дорожке 9-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Травмы также получили два пассажира Mercedes.

В ходе судебного заседания Горголин признал вину, однако заявил, что плохо помнит обстоятельства произошедшего.

Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года и 4 месяца. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении, куда он проследует под конвоем. Горголина взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с него в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда 10 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик и еще несколько человек получили травмы, произошло 22 июля 2023 года около 14:45.

Было установлено, что за рулем внедорожника находился 72-летний судья в отставке Анатолий Горголин. В машине в момент аварии находились двое взрослых и четверо несовершеннолетних, в том числе 7-летний ребенок. Всех их госпитализировали.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Суд отправил экс-судью под домашний арест. В мае 2024 родители погибшего ребенка сообщили, что виновника ДТП до сих пор не привлекли к ответственности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя ведомства Адыгеи Василия Ларина доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Горголин с конца июля 2024 года находился под домашним арестом. В апреле 2025 года меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

