Обвиняемому в гибели ребенка в ДТП экс-судье из Адыгеи изменили меру пресечения

Советский районный суд Краснодара изменил меру пресечения бывшему заместителю председателя Майкопского городского суда в отставке Анатолию Горголину, которого обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого летом 2023 года погиб 9-летний мальчик.

Горголин с конца июля 2024 года находился под домашним арестом. Об изменении меры пресечения обвиняемому с домашнего ареста по месту регистрации на подписку о невыезде ходатайствовала в суде сторона пострадавших. Суд это ходатайство удовлетворил и отпустил экс-судью под подписку о невыезде.

Сообщается, что дело единолично рассматривает судья Ирина Клюева. Следующее заседании суда назначено на 22 апреля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик и еще несколько человек получили травмы, произошло 22 июля 2023 года около 14:45.

На перекрестке улиц Спортивной и Гагарина столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. После этого внедорожник сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка и сбил 9-летнего ребенка на самокате. Мальчик погиб. Также пострадали две девочки 7 и 12 лет и два мальчика 8 и 10 лет.

Было установлено, что за рулем внедорожника находился 72-летний судья в отставке Анатолий Горголин. В машине в момент аварии находились двое взрослых и четверо несовершеннолетних, в том числе 7-летний ребенок. Всех их госпитализировали.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Суд отправил экс-судью под домашний арест. В мае 2024 родители погибшего ребенка сообщили, что виновника ДТП до сих пор не привлекли к ответственности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя ведомства Адыгеи Василия Ларина доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Подпишись, здесь всегда интересно.