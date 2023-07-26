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Сбивший беременную девушку на переходе в Сочи парень винит в ДТП прокат электросамокатов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbivshij-beremennuyu-devushku-na-perehode-v-sochi-paren-vinit-v-dtp-prokat-elektrosamokatov
Сбивший беременную девушку на переходе в Сочи парень винит в ДТП прокат электросамокатов
Фото t.me/ostorozhno_novosti

Из-за аварии с электровелосипедом беременная девушка сломала нос и получила черепно-мозговую травму.

По переходу 35-летняя женщина шла на зеленый с остальными пешеходами. При этом пострадавшей ее пока не признали — 19-летний водитель электровелосипеда подал заявление в СК на прокат СИМов.

Молодой человек уверен, что ему дали велосипед с неработающими тормозами. По этому делу беременную девушку привлекли только как свидетеля. Сама пострадавшая при этом считает, что водитель в любом случае виновен в ДТП, потому что даже не посигналил при подъезде к пешеходному переходу, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19-летний житель Ижевска ехал по дороге на арендованном электровелосипеде и наехал на 35-летнюю беременную женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Предварительно, водитель электровелосипеда допустил наезд на беременную из-за неисправности тормозов. Предоставляемое в аренду устройство изъяли для технической экспертизы, а водителя допросили.

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