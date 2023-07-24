В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадала беременная женщина

Инцидент произошел вечером 17 июля на улице Воровского.

По версии следствия, 19-летний житель Ижевска ехал по дороге на арендованном электровелосипеде и наехал на 35-летнюю беременную женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения с велосипедом женщина получила травмы головы и лица. Ее госпитализировали в больницу. Здоровью и жизни женщины и ее будущего ребенка ничего не угрожает.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина после этого ДТП в Сочи завели уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества по ч. ст. 238 УК РФ.

Предварительно, водитель электровелосипеда допустил наезд на беременную из-за неисправности тормозов. Предоставляемое в аренду устройство изъяли для технической экспертизы, а водителя допросили.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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