Сбитый беспилотник ВСУ рухнул на железнодорожные пути в Тимашевском районе

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 13 беспилотников над акваторией Азовского моря, еще 4 — над Краснодарским краем.

По данным ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотник упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко.

В результате ЧП полотно и контактная сеть получили повреждения. Пожара не было, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники аварийной бригада РЖД и ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. На месте происшествия работают 27 человек и 7 единиц техники.

На время восстановления железнодорожной инфраструктуры поезда следуют в объезд поврежденного участка. Задержек в расписании движении транспорта в результате происшествия с БПЛА не произошло, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным сервиса «Яндекс Расписание», электрички Краснодар — Тимашевск продолжают курсировать в обычном режиме. Расписание электропоездов не изменилось.

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