Сбежавшие из приюта на Кубани подростки едва не сбили мужчину на трассе М-4

Прокуратура Павловского района организовала проверку по факту угона автомобиля и побега трех подростков из реабилитационного центра.

По данным правоохранителей, подростки покинули учреждение, а затем угнали автомобиль сотрудника центра. Проезжая через пункт оплаты на платном участке федеральной автодороги М-4 «Дон», они промчались на большой скорости в опасной близости от сотрудника службы. Судя по видео, серьезных травм у мужчины нет.

Двух сбежавших подростков уже задержали. Поиски еще одного продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция нашла сбежавшую из социального центра в Павловском районе девушку. Сейчас с 16-летним подростком работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Несовершеннолетние парень и девушка самостоятельно ушли вечером 2 апреля около 19:00 из Павловского социально-реабилитационного центра. Изначально убежали трое несовершеннолетних. Одного из сбежавших, 13-летнего подростка, задержали сотрудники ДПС.

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