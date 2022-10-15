С начала работы через Керченскую переправу перевезли более 11 тыс. пассажиров и 3,4 тыс. машин

Фото пресс-службы Минтранса РФ

В обе стороны перевезли 11 тыс. 729 пассажиров и 3 тыс. 456 единиц автотранспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

Четыре парома, работающие на линии, выполнили 94 круговых рейса. Привлеченные пассажирские суда выполнили 9 рейсов.

В настоящее время погода в районе переправы имеет тенденцию к ухудшению. Скорость северо-восточного ветра в среднем составляет 8,6 м/сек, порывы до 13,5 м/сек, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста. Об этом заявили в Росморречфлоте. Это повысит запас прочности транспортной системы полуострова.

Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября.