С 1 сентября самолеты «Аэрофлота» будут летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту
Авиакомпания внесла изменения в расписание полетов. Время перелета сократится на 20-30 минут.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным источника, авиакомпании РФ смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны, сообщает ТАСС.
При этом открытый коридор на части закрытого воздушного пространства на Юге России предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Такое решение приняли по итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения. Эту информацию подтвердили источники в трех авиакомпаниях.
Коридором могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции. Остальные рейсы сверх лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана, сообщает РБК.
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