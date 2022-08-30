С 1 сентября самолеты «Аэрофлота» будут летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авиакомпания внесла изменения в расписание полетов. Время перелета сократится на 20-30 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным источника, авиакомпании РФ смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны, сообщает ТАСС.

При этом открытый коридор на части закрытого воздушного пространства на Юге России предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Такое решение приняли по итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения. Эту информацию подтвердили источники в трех авиакомпаниях.

Коридором могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции. Остальные рейсы сверх лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме — через воздушное пространство Казахстана, сообщает РБК.

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