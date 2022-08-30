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Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге

Общество
30.08.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-rf-s-30-avgusta-sokratili-zonu-ogranicheniya-poletov-na-yuge
Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге
Фото pixabay.com.

Использовать новый воздушный коридор для «укороченных» полетов смогут авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и Турцию. Это мера позволит немного сократить время полета.

Сокращение зоны ограничения полетов в ЮФО обсудили 29 августа на совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения. Авиакомпаниям объяснили, что из соображений безопасности через новый коридор смогут пролетать не более 15 рейсов в час. Рейсы сверх лимита по-прежнему будут летать через Казахстан.

Гражданские самолеты начали летать по новому воздушному коридору на юге России с 0:00 30 августа, сообщает РБК.

Благодаря новым правилам время перелета в Сочи из Внуково сократится на 20 минут, а в обратном направлении на 10 минут.

Аэропорт Сочи — единственная воздушная гавань в ЮФО, которая не прекратила свою работу после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Однако из-за ограниченной зоны полетов в регионе, самолетам из Москвы и Санкт-Петербурга приходится лететь по более длинному маршруту. Время в пути увеличилось примерно на 1,5 часа.

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