Rutube впервые обогнал YouTube по количеству российских зрителей за день

Дневная аудитория российского видеохостинга Rutube впервые превысила количество зрителей YouTube на 1,5 млн человек.

По данным на 6 декабря, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube — 22,3 млн человек, следует из данных Mediascope.

В ноябре месячная аудитория Rutube достигла 80,6 млн человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что видеохостинг YouTube является источником негативного контента.

Читайте также: пользователи из разных регионов РФ утром 8 ноября сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram. На Краснодарский край пришлось 3% от общего числа жалоб.

Подпишись, здесь всегда интересно.