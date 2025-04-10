Главред RT Симоньян: YouTube нужно полностью запретить для всех

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что видеохостинг YouTube является источником негативного контента.

Такое мнение журналистка высказала на Общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», который проходит в Национальном центре «Россия».

«YouTube должен быть запрещен вообще весь, как разносчик разного рода зараз. Но пока это не сделано или сделано не везде. Это наша задача родительская», — цитируют Симонян РИА «Новости» в Telegram.

Читайте также: главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что россияне начали гордиться своей страной после прихода к власти Владимира Путина. Такое мнение журналистка высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале.

По словам Симоньян, в 1990-е годы в обществе культивировалось негативное отношение к собственному государству. Она отметила значимость перемен, произошедших за время президентства Путина. Главред RT также упомянула о проявлениях национализма в 1990-е годы, приведя личный пример.

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