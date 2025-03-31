Симоньян: при Путине россияне вспомнили о величии своей страны

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что россияне начали гордиться своей страной после прихода к власти Владимира Путина.

Такое мнение журналистка высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале. По словам Симоньян, в 1990-е годы в обществе культивировалось негативное отношение к собственному государству. Она отметила значимость перемен, произошедших за время президентства Путина.

«Мы вспомнили, что мы — великая страна и были великой страной еще до того, как Америку открыли как континент, до того, как Америка стала страной как государством. И не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать», — сказала Симоньян.

Главред RT также упомянула о проявлениях национализма в 1990-е годы, приведя личный пример.

«Я просто не могу себе представить этого сейчас, спустя 25 лет, чтобы кто-то, как это было тогда, мне мог, я имею в виду из людей на уровне губернатора, в лицо сказать: «Ты знаешь, армянка собкором в Краснодарском крае работать не сможет», — поделилась журналистка.

По ее словам, такая ситуация кардинально изменилась, как президентом стал Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

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