Владимир Путин призвал развивать массовый туризм в Арктике

Президент России 27 марта выступил на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

В своей речи Владимир Путин заявил о необходимости развития туризма в арктическом регионе. Он отметил, что север страны и Арктика представляют собой уникальное средоточие природных, исторических и духовных памятников с богатейшей культурной палитрой.

«Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках или совершить путешествие к заполярным архипелагам», — сказал президент.

Путин призвал федеральное правительство и региональные власти активно поддерживать инициативы, направленные на реализацию новых турпроектов в этом регионе. Он также предложил включить обустройство туристической инфраструктуры Белого моря в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

«Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности — начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения», — подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил о продлении льготных тарифов на авиабилеты в арктические города. В 2024 году этой возможностью воспользовались около 800 тыс. пассажиров, а в текущем году субсидируемые билеты доступны более чем на 70 авиамаршрутах.

Кроме того, президент отметил необходимость обновления аэропортов Крайнего Севера. Так, в рамках профильного нацпроекта в ближайшие годы в планах модернизировать 16 аэродромов Арктической зоны, сообщает пресс-служба Кремля.

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