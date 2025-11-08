Жители России пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи из разных регионов РФ утром 8 ноября сообщили о проблемах в работе мессенджера.

Больше всего жалоб связано с проблемами при загрузке медиа, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

По данным портала сбой.рф, наибольшее количество обращений на текущий момент поступило из Москвы, Новосибирской, Иркутской, Свердловской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Красноярского края. На Краснодарский край пришлось 3% от общего числа жалоб.

