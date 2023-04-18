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Русло реки Херота начали расчищать в Адлерском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ruslo-reki-herota-nachali-raschishhat-v-adlerskom-rajone-sochi
Русло реки Херота начали расчищать в Адлерском районе Сочи
Фото t.me/mcusochi

В городе-курорте продолжают очищать водоотводные канавы на улице Мира и в переулке Водяной в селе Веселое.

Также сотрудники РЖД заменили навес из поликарбоната у надземного пешеходного перехода, который расположен в районе пляжа «Вагонное депо».

Кроме того, на муниципальном пляже «Чайка» ведется ремонт уличной мебели, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реке Хороте в Сочи вернули прежнее название, на дорожных указателях курорта снова появилось название Херота. Позже в мэрии Сочи объяснили, что указатель с прежним названием реки Хороты установили из-за того, что историческое название не актуализировано в реестре наименований географических объектов.

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