Русло реки Херота начали расчищать в Адлерском районе Сочи
Общество
18.04.2023 16:15
В городе-курорте продолжают очищать водоотводные канавы на улице Мира и в переулке Водяной в селе Веселое.
Также сотрудники РЖД заменили навес из поликарбоната у надземного пешеходного перехода, который расположен в районе пляжа «Вагонное депо».
Кроме того, на муниципальном пляже «Чайка» ведется ремонт уличной мебели, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», реке Хороте в Сочи вернули прежнее название, на дорожных указателях курорта снова появилось название Херота. Позже в мэрии Сочи объяснили, что указатель с прежним названием реки Хороты установили из-за того, что историческое название не актуализировано в реестре наименований географических объектов.
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