Херота отменяется: в мэрии Сочи объяснили, что дорожный указатель установили временно
Указатель с прежним названием реки Хороты установили из-за того, что историческое название не актуализировано в реестре наименований географических объектов.
Кроме того, в мэрии курорта добавили, что дорожный указатель изменили в рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147.
«Именно в неукоснительной точности с реестром этого госучреждения должны быть поименованы все аналогичные указатели на территории России. И никак иначе. Есть четкая норма, которой последовали при обустройстве нового дорожного указателя», — рассказали в администрации Сочи.
В мэрии добавили, что сейчас вносят изменения в федеральный реестр наименования географических объектов для закрепления правильного названия реки — Хорота, пишет «СочиСтрим».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители заметили, что на дорожных указателях курорта снова появилось название Херота, несмотря на переименование в 2020 году.
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