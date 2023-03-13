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Реке Хороте в Сочи вернули прежнее название. Но это не точно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reke-horote-v-sochi-vernuli-prezhnee-nazvanie-no-eto-ne-tochno
Реке Хороте в Сочи вернули прежнее название. Но это не точно
Фото "СочиСтрим"

На дорожных указателях курорта снова появилось название Херота.

Реку переименовали в Хороту в мае 2020 года. Это обосновали историческими данными — научный сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов пояснил, что на старых военных картах эта река имела название Хорота. Он утверждает, что в картах, составленных в период Кавказской войны, не могло быть ошибки — они составлялись коллегиально и досконально проверялись.

Однако 13 марта местные жители обратили внимание, на автотрассе появились дорожные указатели с надписью «река Херота» и английским вариантом написания «Cherota river», пишет «СочиСтрим».

В пресс-службах мэрии Сочи и ФКУ Упрдор «Черноморье» рассказали, что в течение дня прокомментируют причины обратного переименования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», точку в споре о названии реки поставили в Российском государственном военно-историческом архиве. В их документах эта река имеет название Хорота. Она была составлена в 1839 году и подписана флигель-адъютантом полковником Александром Траскиным, который командовал штабом войск Кавказской линии и Черномории.

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