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Ручной, чистокровный, не инкубаторский: гуся за 1,5 млрд продают в Отрадненском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ruchnoj-chistokrovnyj-ne-inkubatorskij-gusya-za-1-5-mlrd-prodayut-v-otradnenskom-rajone
Ручной, чистокровный, не инкубаторский: гуся за 1,5 млрд продают в Отрадненском районе
Фото avito.ru

Объявление о продаже птицы появилось на сайте бесплатных объявлений. В предложении купить гуся породы Линда не было бы ничего примечательного, если бы продавец не оценил его в 1,5 млрд рублей.

Продавец уверяет, что птица чистокровная, не инкубаторская и абсолютно ручная. Также по его словам, остальных гусей он распродал по 1,6 млрд за особь, и эта птица — последняя. Видимо, поэтому он отдает ее «почти даром» и даже готов рассмотреть обмен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе. Машина построена на основе агрегатов модели Mercedes W220 Long в рестайлинговом кузове. Это не единственное объявление о продаже ретро-автомобиля. На сайтах бесплатных объявлений много «Запорожцев», «Волг», «Побед», некогда премиумных «ЗиСов» и раритетных иномарок.

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