Раритетные автомобили в Краснодарском крае: что, где и почем продают

Пока одни считают автомобиль новой модели показателем статуса, другие ищут раритеты, которые точно заставят прохожих останавливаться и с удивлением смотреть им вслед. «Запорожцы», «Волги», «Победы», некогда премиумные «ЗиСы» и целый ряд раритетных «иностранцев» заполонили сайты бесплатных объявлений.

Стоить такие машины, в зависимости от состояния, «начинки» и аппетитов продавцов, могут от сотен тысяч рублей до миллионов. Иногда машины являются полностью оригинальными, иногда продавцы предлагают реплики. Это самодельные автомобили, собранные из запчастей от различных «доноров». Кузов для реплики также могут изготовить с нуля или же восстановить оригинальный.

Снаружи «Волга», внутри «Мерседес»

ГАЗ-21 «Волга», 1960 года. Цена 11 млн рублей

ГАЗ 21 «Волга», 1960 года продают в Анапе, и это реплика. Несмотря на заявленный в заголовке 60-й год, продавец честно признается, что автомобиль собран в 2021 году на базе Mercedes W220 long. За 11 млн рублей покупателю предлагают машину в «отличном рабочем и эстетическом состоянии», положительные эмоции и всеобщее внимание. Если судить по приложенным к объявлению фото, машина действительно способна вызвать вау-эффект, но коллекционерам раритетов она вряд ли будет интересна.

Дорогой подарок и выставочный образец

ГАЗ-21 «Волга», 1966 года. Цена 4 млн 200 рублей

А вот ее «родственница», ГАЗ 21 «Волга», 1966 года из Армавира, в этом плане гораздо интереснее. Новая, не подвергавшаяся перекраске и не бывавшая в ДТП машина, по словам продавца, в год выпуска была подарена главному инженеру Горьковского автозавода, а с 90-х годов «жила» в частной коллекции. Так автомобилю удалось сохранить идеальное внешнее и рабочее состояние и несколько раз победить в ретро-выставках . За эту «Волгу» просят 4 млн 200 рублей. Вероятно, в цену включена надбавка за дипломы.

«Запорожец» как «буря эмоций и желаний»

ЗАЗ 965 «Запорожец», 1961 года. Цена 850 тыс. рублей

Легенду советского автопрома продают в Анапе. Продавец смело обещает «бурю эмоций и желаний, особенно у девушек». Также, по словам продавца, машина шокирует своей привлекательностью даже грудных детей. Если вы мечтали о таком внимании — вероятно, ваш вариант. Просят за «Запорожец» 850 тыс. рублей. Сообщается, что некогда машину выкупили у ветерана труда, поправили вмятины на кузове, обновили краску и лак, установили двигатель от «Оки», поменяли устаревшие детали, перетянули салон, расширили колесные диски, поставили на них японскую резину и уменьшили клиренс автомобиля.

«Родной» двигатель, продавец тоже сохранил и готов отдать вместе с машиной. По его словам, двигатель рабочий и его можно установить на место.

Легендарная «полуторка» плюс пушка 45 мм

ГАЗ-АА, 1936 года. Цена 950 тыс. рублей

Реплику легендарной «полуторки» продают в Краснодаре за 950 тыс. рублей. Газ-АА стали настоящими «машинами-героями» в годы Великой Отечественной войны. Простые и надежные «полуторки» (в армии тогда было более 150 тыс. таких машин) редко ломались и стойко переносили все трудности. Для доставки продовольствия в блокадный Ленинград к «полуторкам» цепляли сани и перевозили за раз до 2 т груза. Во многих городах есть военные памятники, на которых стоят ГАЗ-АА.

Реплика машины-героя, по словам продавца, украсит на 9 мая любой парад, ретро-пробег или постамент. К машине прилагается пушка 45 мм ЗПУ. Это зенитная установка счетверенных пулеметов (выставочный образец).

Лимузин для первых лиц государства

ЗиС 110, 1955 года. Цена 5 млн 800 тыс. рублей

Еще одна легенда автопрома, ЗиС, первый послевоенный автомобиль высшего и представительского класса. В 1958 году ЗиС стал ЗиЛом и стал автомобилем исключительно для первых лиц государства. Простым людям такая роскошь могла только сниться, а теперь ее можно приобрести по цене небольшой квартиры — за 5 млн 800 тыс. рублей — в поселке Южном в Белореченском районе.

Продавец сообщает, что двигатель, КПП, мосты и рама в автомобиле оригинальные. Перебиралась ходовая часть, заменялись рессоры. Кроме того, «легенде» нужен косметический ремонт (судя по фото, придется, как минимум, покрасить и покрыть лаком).

Иномарка 30-х годов с МРЗ-плеером и не только

Mercedes-Benz W29, 1936 года. Цена 2 млн 200 тыс. рублей.

Естественно, реплика, ведь в 1936 году о МР3, кондиционере, противоугонной системе, усилителе руля, электростеклоподъемниках, автоматической коробке передач и прочих очень нужных сегодня вещах речи не шло. Mercedes-Benz W29 с такой современной «начинкой» предлагают купить в Новороссийске за 2 млн 200 тыс. рублей.

Сообщается, что в машине капитально отремонтировали двигатель и заменили все, кроме коленвала и распредвала. В автомобиле кожаный салон.

«Жестяная Лиззи», полицейская версия

Ford Model T, 1925 года. Цена 5 млн рублей.

Ford Model T, известный как «Жестяная Лиззи», выпускался компанией Ford с 1908 по 1927 годы. «Лиззи» стала первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. Именно она «поставила мир на колеса».

Купить трехдверный автомобиль фургонной компоновки предлагают в Краснодаре за 5 млн рублей. Эта «Лиззи» полицейской версии, дверей у нее нет, но есть отдельный изолированный салон, 4-тактный бензиновый двигатель, 2-х ступенчатая планетарная механическая коробка передач и незабываемый внешний вид. Продавец заявляет почти 100% оригинальность машины и полностью рабочее состояние. По его словам, автомобиль является культурной ценностью и в данный момент его можно увидеть в музее ретро-автомобилей на улице Воронежской, 124.

«Своим ходом передвигается»

Москвич 401, 1954 года. Цена 95 тыс. рублей

Пока вся Россия покупает новые «Москвичи», на сайте бесплатных объявлений появился их «дедушка». Купить раритет предлагают в Кропоткине, цена, особенно в сравнении с перечисленными ранее машинами, просто смешная — всего 95 тыс. рублей, — однако состояние раритета подсказывает, что переплатить все равно придется. Ржавчина на кузове и «убитый» салон видны сразу, разбираться с тем, что под капотом доверим профессиональным автомеханикам.

В описании продавец заявляет, что машина «своим ходом передвигается» — это уже хороший знак. Что касается цены — есть возможность поторговаться. Правда, делать это придется возле автомобиля. Причину продавец не объясняет.

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