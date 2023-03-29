Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди

Часто коллекции собирают в память о приятных моментах из жизни, ярких местах или же для того, чтобы впечатлить окружающих. Для коллекционеров их предметы могут быть столь же ценными, как и музейные экспонаты.

Порой люди заходят очень далеко в своем собирательстве и даже попадают в Книгу рекордов Гиннесса.

Таблички «Не беспокоить»

Такую табличку все видели в гостиницах и отелях. Она дает понять посетителям и горничным, что жильцов номера не стоит отвлекать. Рейнер Вайхерт из Германии открыл для себя совсем иную ценность для этой вещи. Начиная с 1990 года, он собрал более 11,5 тыс. дверных табличек «Не беспокоить!» из почти 200 стран мира и стал рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.

Коллекция мужчины весьма разнообразна: от классических табличек на английском языке до вариантов на языке жестов. Одна из наиболее интересных вещей среди его экспонатов — знак 1910 года из канадского отеля General Brock.

Коробки для пиццы

Пока большинство из нас выбрасывают после еды коробки из-под пиццы, Скотт Винер из Бруклина предпочитает собирать их в своей квартире. Так, в 2013 году он стал мировым рекордсменом, собрав коллекцию из 595 коробок из-под пиццы.

История его коллекционирования началась в 2008 году во время поездки в Израиль. Там Скотта поразило художественное оформление местной коробки для пиццы. С тех пор мужчина продолжает пополнять свою коллекцию уникальными вариантами, путешествуя по всему миру. Сейчас у Скотта Винера в коллекции более 1,5 тыс. коробок из-под пиццы, которые он порой одалживает музеям и выставкам.

Полицейские шляпы

Кристиан Дакетт 20 лет занимается коллекционированием полицейских шляп. На его счету головные уборы самых разнообразных форм, цветов и размеров. Мужчина преодолел более 20 тыс. миль, путешествуя по миру в поисках новых экземпляров для своего хобби, и собрал уже свыше 500 шляп.

Бюстгальтеры

В Китае 56-летний Чэнь Цинцзу уже более 20 лет коллекционирует бюстгальтеры. Мужчина ездит по всей стране и просит студенток из различных учебных заведений отдать ему плохо сидящие бюстгальтеры. Так, по его словам, удастся привлечь внимание к проблеме рака груди, который может развиться из-за неправильно подобранного нижнего белья. Коллекция Чэня уже насчитывает свыше 5 тыс. бюстгальтеров.

Окаменелые экскременты динозавров

В то время как музейные коллекционеры предпочитают выставлять на обозрение кости динозавров, американец Джордж Франдсен пошел дальше и стал собирать их окаменелые фекалии. В его коллекции уже более 5 тыс. таких экспонатов, благодаря чему он заслужил попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Когда Джордж учился на первом курсе, он посетил магазин окаменелостей и нашел особенно впечатляющий образец — копролит. Так по-научному называются окаменелые экскременты динозавров. В коллекции мужчины образцы самого разного размера — от крошечных комочков до окаменелостей весом более 2 кг.

Ученые изучают копролиты, чтобы узнать, чем пытались животные миллионы лет назад. Будучи знаменитым коллекционером, Джордж Франдсен одолжил свою коллекцию историческому музею Южной Флориды. Выставка была настолько популярна, что длилась более года.

Коллекционировать можно что угодно — от различных старинных монет и марок до необычных скворечников, наконечников стрел и резиновых уточек. Для одних это хобби, а другие посвящают сбору своих коллекций всю жизнь. Главное — не ставить ценность неодушевленных экспонатов выше человеческих отношений и закона.

Начинайте свои коллекции с малого, удачи в поисках!

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