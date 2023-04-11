Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
Объявление о продаже «рестайлинговой» «Волги» разместили на популярном интернет-сервисе услуг купли-продажи.
Продавец отметил, что автомобиль ГАЗ-21 1960 года выпуска подвергли глубокой переделке в 2021 году, а зарегистрировали как самодельное транспортное средство в 2022 году. Он добавил, что машина построена на основе агрегатов модели Mercedes W220 Long в рестайлинговом кузове.
«Машина привлекает внимание и дарит положительные эмоции как владельцу, так и окружающим. В этом авто просто невозможно остаться незамеченным. «Волга» дарит огромное количество удовольствия от вождения, при этом оставаясь отличным и удобным авто на каждый день», — поделился в объявлении продавец автомобиля.
Как следует из описания, машина в отличном рабочем состоянии, с полным комплектом пневмподвески, а большая часть узлов и агрегатов были заменены.
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