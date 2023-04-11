Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе

О том, что беспризорный ребенок гуляет один на улице, в соцсетях сообщили жители Анапы.

«Вчера на Крепостной увидела этого ребенка трех лет. Грязный, голодный, сказал, что хочет домой. Отвела его, он указал дорогу. А там такая картина — мать пьяная спит. Соседи говорят, что в семье еще двое детей 6 и 7 лет. Они в это время где-то бегали», — написали местные жители в соцсетях.

В полиции на инцидент уже отреагировали.

«Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 3-летний мальчик и еще двое детей 6 и 7 лет помещены в органы здравоохранения», — сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В ведомстве добавили, что обоих родителей поставили на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних.

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