Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/roditelej-3-letnego-malchika-kotoryj-gulyal-bez-prismotra-privlekut-k-otvetstvennosti-v-anape
Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
Фото t.me/mvd_23

О том, что беспризорный ребенок гуляет один на улице, в соцсетях сообщили жители Анапы.

«Вчера на Крепостной увидела этого ребенка трех лет. Грязный, голодный, сказал, что хочет домой. Отвела его, он указал дорогу. А там такая картина — мать пьяная спит. Соседи говорят, что в семье еще двое детей 6 и 7 лет. Они в это время где-то бегали», — написали местные жители в соцсетях.

В полиции на инцидент уже отреагировали.

«Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 3-летний мальчик и еще двое детей 6 и 7 лет помещены в органы здравоохранения», — сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В ведомстве добавили, что обоих родителей поставили на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних.

Читайте также: полиция проверит информацию о подозрительном мужчине, который следил за детьми в Краснодаре.

Статьи
Как правильно чистить уши
Как правильно чистить уши
Пасха 2023: истоки и традиции праздника
Пасха 2023: истоки и традиции праздника
Как проявляется нехватка витамина В12
Как проявляется нехватка витамина В12
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи
  3. В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4
  4. Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
  5. В Краснодаре борщ дороже, чем в Москве: среднюю стоимость популярного блюда посчитали в России
  6. Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года
Прямой эфир
Мы в соцсетях